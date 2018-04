Reservas do Corinthians querem aproveitar oportunidade no Paulistão

JUNDIAÍ - Enquanto os jogadores que atuaram no Mundial de Clubes da Fifa e os reforços contratados nesse início de temporada aprimoram a parte física de olho na estreia na Copa Libertadores, no dia 20 de fevereiro, contra o San José, na Bolívia, o Campeonato Paulista se transforma em uma oportunidade de os reservas e os garotos recém-promovidos da base mostrarem serviço para Tite na tentativa de cavar espaço na equipe.

É nesse cenário que o Corinthians faz neste domingo, às 17 horas, a sua estreia no Estadual diante do Paulista, em Jundiaí. Ao invés dos heróis do título mundial conquistado há pouco mais de um mês no Japão, o torcedor vai ver em campo nomes desconhecidos como André Vinícius, Felipe, Igor e Nenê Bonilha.

O rosto mais famoso é o de Romarinho, mas a estrela será Zizao, chinês que tem forte apelo popular e fará o seu primeiro jogo como titular. A dupla formará o ataque do time alvinegro, já que Elton foi liberado para acertar a sua transferência ao Náutico. Outro baixa é o zagueiro Wallace, contratado pelo Flamengo na última quinta-feira.

Mas se Wallace preferiu ir para o time rubro-negro porque no Rio de Janeiro terá mais chance de jogar, o também zagueiro Felipe, de 23 anos, optou por continuar no Parque São Jorge - apesar de também ter recebido uma proposta do Flamengo - por acreditar que este ano será diferente de 2012. A começar pela partida deste domingo. "É preciso ter paciência, mas a tendência é surgirem mais oportunidades esse ano. O jogo contra o Paulista, por exemplo, vai ser o meu primeiro como titular e sei que tenho de ir bem para que o ano transcorra da melhor maneira possível", disse.

Contratado no ano passado do Bragantino, o zagueiro fez até agora apenas quatro jogos pelo Corinthians. Mas de um ele se recorda com carinho. Foi contra o Bahia, na 32.ª rodada do Campeonato Brasileiro. Wallace se machucou logo no começo da partida e Felipe o substituiu. "Joguei praticamente o jogo todo e fui bem. Isso acabou sendo fundamental para que o Tite me levasse para o Mundial e para que eu continuasse no Corinthians", avaliou Felipe.

Outro jogador que vê na partida a chance de mostrar para Tite que pode ser uma boa opção para o decorrer da temporada é o lateral-esquerdo Igor, de apenas 20 anos. O garoto é fruto da parceria do clube com o Flamengo, de Guarulhos, e se destaca pelo bom porte físico. Ele mede 1,82m e nos primeiros treinos do ano foi muito bem nas jogadas pelo alto. Também mostrou poder de marcação e bom posicionamento. Chegou a ser comparado com Kleber, lateral-esquerdo que fez história no Corinthians de 1998 a 2003 e atualmente defende o Internacional.

"Para ser igual a ele ainda preciso melhorar muito nos cruzamentos, mas estou trabalhando forte para quando precisar eu conseguir suprir as necessidades da equipe", disse Igor, meio sem jeito. Ele é o segundo reserva e só jogará neste domingo porque Denner, substituto direto de Fábio Santos, foi submetido no ano passado a uma cirurgia no joelho direito após romper o ligamento cruzado anterior.