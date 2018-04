Reservas do Cruzeiro derrotam time angolano por 2 a 1 em jogo-treino

BELO HORIZONTE - O Cruzeiro realizou nesta terça-feira um jogo-treino contra o Atlético Sport Aviação (ASA), de Angola, e venceu por 2 a 1, mesmo que tenha disputado a atividade apenas com os seus reservas. Os gols do time mineiro na Toca da Raposa II foram marcados pelo volante Henrique e pelo meia Elber.

Uma da atrações da atividade foi o recém-contratado Marlone, acredita estar em evolução no time. "A gente está se entrosando a cada treino, a cada amistoso, e a tendência é essa, a cada dia você se soltar mais, cada dia você conhecer mais cada companheiro e espero pegar ritmo o mais rápido possível me encaixar na equipe do Cruzeiro", disse o meia.

No primeiro tempo, os reservas do Cruzeiro foram escalados pelo técnico Marcelo Oliveira com a seguinte escalação: Rafael; Mayke, Léo, Wallace e Luan; Rodrigo Souza, Henrique, Marlone e Júlio Baptista; Willian e Vinícius Araújo.

Na etapa final, Marcelo mudou o time todo e o Cruzeiro treinou contra o ASA com: Rafael; Mayke, Léo, Alex e Luan; Eurico, Henrique (Rodrigo Souza), Alisson e Elber; Willian (Marlone) e Marcelo Moreno.

Nesta quarta-feira, o Cruzeiro treinará em dois períodos, às 9 horas e depois a partir das 16h30, na Toca da Raposa II, na preparação para o jogo com a Caldense, sábado, às 19h30, em Poços de Caldas, pela segunda rodada do Campeonato Mineiro.