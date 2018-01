Reservas do Fla ganham vaga em Belém Com um time reserva, o Flamengo eliminou o Remo da Copa do Brasil, vencendo a partida por 3 a 2, no Mangueirão. O time paraense precisava fazer cinco gols de diferença para seguir na competição, mas acabou dominado pelos cariocas. O placar do jogo foi todo construído no segundo tempo. Logo aos 10 minutos, Jean fez 1 a 0, aproveitando cruzamento da esquerda de Felipe. Aos 13, Andrezinho driblou dois pela direita, jogou para a área do Remo, Jônatas escorou e Cássio fez 2 a 0. O Remo acordou e diminuiu aos 23, quando Gian cobrou pênalti em Moisés: 2 a 1. O Flamengo continuou dominando até que Felipe soltou a bomba da entrada da área, fazendo um belo gol. Com 3 a 1, os cariocas passaram a tocar a bola. O Remo tentou reagir. Márcio chutou e fez o segundo gol dos paraenses. E foi só. Ficha Técnica: Remo: Ivair; Moisés, Irituia, Augusto e Djalma Santos; Márcio Belém, Chicão (Valderi), Marcelo Augusto (Nenê) e Valdomiro; Gian e Zé Afonso (Ivan). Técnico: Fernando Oliveira. Flamengo: Diego; Luciano Baiano, Valdson, Fernando (Fabiano Eller) e Cássio; Jônatas, Fabinho, André Bahia e Felipe; Jean e Andrezinho (Igor). Técnico: Nelsinho Baptista. Gols: Jean aos 10, Cássio aos 13, Gian aos 23, Felipe aos 29 e Márcio Belém aos 32 minutos do segundo tempo. Árbitro: Paulo César de Oliveira (Fifa-SP). Cartão amarelo: Gian, Marcelo Augusto e Cássio. Público: 18.116 torcedores. Local: Mangueirão.