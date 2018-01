Reservas do Flamengo batem o Friburguense pela Taça Rio Sem pretensão alguma na Taça Rio, segundo turno do Campeonato Carioca, o Flamengo levou a campo uma equipe de reservas e conseguiu vencer, por 2 a 1, o Friburguense, neste domingo, em Nova Friburgo. O time rubro-negro saiu na frente do marcador, permitiu que os donos da casa chegassem à igualdade, mas assegurou o triunfo no segundo tempo, quando atuou com um jogador a mais. O Flamengo pode até se classificar à semifinal da Taça Rio, mas precisaria de uma combinação absurda de resultados. Até o momento em que o atacante Leonardo escorou a bola, em cruzamento da esquerda de Gérson Magrão, e fez o primeiro gol do Flamengo, o Friburguense era o melhor em campo. O time de Friburgo já havia desperdiçado duas oportunidades de gol com os laterais Crispim e Daniel. Depois do gol, o time do técnico Ney Franco conseguiu se organizar e, aos poucos, os jogadores reservas demonstraram algum entrosamento, apesar dos muitos erros primários de passes e finalizações. O empate do Friburguense aconteceu após um bate-rebate na área do Flamengo e Crispim, ao chutar a bola pela segunda vez, conseguiu marcar, aos 34 minutos. Antes do término da etapa inicial, o zagueiro Cadão foi expulso por jogada violenta. As duas equipes voltaram para o segundo tempo sem mostrar disposição em realizar uma boa partida. Ney Franco, escalou o atacante Léo Lima, mas o jogador mostrou que ainda lhe falta ritmo de jogo. O time rubro-negro não soube aproveitar o fato de ter um homem a mais em campo e somente chegou ao segundo gol em um lance de bola parada, aos 30 minutos. Em cobrança de falta ensaiada na intermediária, Léo Medeiros acertou um belo chute de esquerda no ângulo do goleiro Ricardo e assegurou a vitória para o Flamengo. FRIBURGUENSE 1 X 2 FLAMENGO Friburguense - Ricardo; Daniel, Wallace, Cadão e Crispin; Bidu, Cassiano, Gleisson (Mossoró) e Sérgio Gomes (Carlos Alberto); Ziquinha e Thiago Santos (Paulo Júnior). Técnico: Cleimar Carvalho. Flamengo - Diego; Marlon, Tiago (Paulo Sérgio), Moisés e Luisinho; Jaílton, Clayton, Gérson Magrão e André (Advaldo); Leonardo (Léo Lima) e Léo Medeiros. Técnico: Ney Franco. Gols - Leonardo, aos 18 minutos, e Crispim, aos 34 minutos do primeiro tempo. Léo Medeiros, aos 30 minutos do segundo tempo. Árbitro - Alexei Gabetto Marques Pinto. Cartões amarelos - Thiago, Cadão, Ricardo, Crispim, André, Luisinho, Léo Lima, Daniel, Sérgio Gomes, Bidu, Paulo Júnior e Gérson Magrão. Cartão vermelho - Cadão. Renda e público - Não disponíveis. Local - Estádio Eduardo Guinle, em Nova Friburgo/RJ.