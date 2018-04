Reservas do Fluminense vencem Atlético-PR na estreia do Brasileiro

MACAÉ - Mesmo com time quase todo reserva, o atual campeão estreou com vitória no Campeonato Brasileiro. Sem apresentar um grande futebol, o Fluminense venceu o Atlético-PR, neste domingo, em Macaé (RJ), por 2 a 1. Na quarta-feira, a equipe carioca tem o jogo de volta das quartas de final da Copa Libertadores, contra o Olimpia, no Paraguai. A primeira partida terminou empatada sem gols.

O Atlético-PR jogou melhor, mas abusou das chances perdidas. Após pressão dos visitantes no fim do segundo tempo, já com o experiente Paulo Baier em campo, o goleiro Ricardo Berna garantiu o resultado positivo para os cariocas.

Autor do gol da vitória, Samuel comemorou a vitória mesmo com o time pouco entrosado. "A equipe do Atlético foi guerreira, mas prevaleceu a força do nosso grupo", disse. "Precisamos melhorar bastante. Criamos muito no segundo tempo, mas não existe justiça no futebol. Nosso time não foi competente para fazer os gols e eles foram", afirmou Paulo Baier.

O JOGO

O Atlético foi melhor que o Fluminense no primeiro tempo. O próprio Rafael Sobis admitiu, no intervalo, que os paranaenses mereciam ter terminado a primeira etapa em vantagem no placar. Mas não conseguiram graças ao pênalti infantilmente cometido por Cleberson, aos 14 minutos. Sobis cobrou bem e abriu o placar para o Fluminense.

Antes mesmo do gol, o Atlético já havia colocado uma bola no travessão de Ricardo Berna, com Éderson, aos 9. O time paranaense voltou a acertar a trave do Fluminense aos 27, de novo com Éderson, desta vez em chute da entrada da área. Berna ficou só olhando, esperando que a bola saísse. Ela bateu na trave e voltou para a área, sem rebote do Atlético.

Um minuto depois, após cobrança de escanteio, Manoel cabeceou sozinho na pequena área e empatou para o time visitante. O Fluminense conseguiu marcar o gol da vitória no começo do segundo tempo. Aos 8, Sobis levou a bola para a linha de fundo e cruzou rasteiro nos pés de Samuel, que na pequena área escorou para o gol: 2 a 1.

O time paranaense demorou um pouco para voltar à partida e só teve a primeira chance da segunda etapa aos 17 com Marcelo. A bola acertou a rede por fora. Nos minutos finais, o Atlético ensaiou uma pressão e até levou perigo em finalização de Paulo Baier, aos 39, mas não evitou a derrota em seu retorno à Série A.

FICHA TÉCNICA:

FLUMINENSE 2 x 1 ATLÉTICO-PR

FLUMINENSE - Ricardo Berna; Gum, Elivélton e Anderson (Eduardo); Wellington Silva, Fabio, Diguinho, Felipe (Rhayner) e Monzón; Rafael Sobis (Willian) e Samuel. Técnico: Abel Braga.

ATLÉTICO-PR - Weverton; Leo, Manoel, Cleberson e Pedro; Deivid, João Paulo (Marcão), Felipe (Paulo Baier), Everton, Marcelo e Ederson (Ciro). Técnico: Ricardo Drubscky.

GOLS - Rafael Sobis (pênalti), aos 15, e Manoel, aos 28 minutos do primeiro tempo; Samuel, aos 8 minutos do segundo tempo.

CARTÕES AMARELOS - Cleberson, Ciro e João Paulo (Atlético-PR); Ricardo Berna e Diguinho (Fluminense).

ÁRBITRO - Ricardo Marques Ribeiro (MG).

RENDA - R$ 36.410,00.

PÚBLICO - 2.386 pagantes (3.355 no total).

LOCAL - Estádio Claudio Moacyr, em Macaé (RJ).