Reservas do Fluminense vencem o Inter A juventude do time misto do Fluminense surpreendeu o Internacional neste domingo, no Estádio da Cidadania, em Volta Redonda. Nada menos que oito reservas, alguns da equipe de juniores, comandaram o time carioca na vitória por 3 a 0 sobre a equipe gaúcha. O Fluminense divide agora o segundo lugar no Campeonato Brasileiro, com a Ponte Preta, com 17 pontos cada. O técnico Abel Braga poupou a maioria dos titulares por causa da decisão da Copa do Brasil, quarta-feira, contra o Paulista, em São Januário. O Fluminense precisa repetir o placar de ontem para ser campeão. Na primeira partida da final, perdeu por 2 a 0. "Ô Paulista, pode esperar, a sua hora vai chegar!", gritavam os torcedores depois que Preto Casagrande marcou o terceiro gol, num chute forte, após falha da defesa do Internacional. O atacante Toró, estreante em Campeonato Brasileiro, abriu o placar, de cabeça. E o zagueiro Antônio Carlos foi o autor do segundo gol. O Fluminense dominou a maior parte do tempo e poderia até ter aplicado uma goleada no Internacional, que ficou mais aturdido ainda quando o atacante Fernandão saiu do jogo, após choque de cabeça com Zé Carlos.