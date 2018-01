Reservas do Grêmio batem Fortaleza: 3 a 1 O Grêmio venceu o Fortaleza por 3 a 1, neste sábado à tarde, em Porto Alegre pela 12ª rodada do Campeonato Brasileiro e chegou aos 14 pontos, em 14º lugar, à frente do próprio Fortaleza, pelo saldo de gols. Mesmo jogando com sete reservas, o Grêmio foi sempre superior ao Fortaleza, principalmente no primeiro tempo. Com uma boa atuação de Tinga e Carlos Miguel, a equipe gaúcha, ainda sem treinador e comandada pelo interino Cléber Xavier enquanto a diretoria não anuncia o nome do novo técnico, dominava bem e criava boas chances de abrir o placar. O gol, por isso, não foi surpresa para ninguém. Aos 19 minutos, após uma boa tabela entre Tinga e Luiz Mário, Carlos Miguel, de grande atuação, fez 1 a 0, chutando forte e cruzado sem chances de defesa para o bom goleiro Jefferson. O Fortaleza, no contra-ataque, quase empatou, aos 28 e 35 minutos, com Clodoaldo. Isto só não aconteceu devido a duas grandes defesas de Eduardo Martini. Mas, se foi bem na primeira etapa, Martini falhou no gol do Fortaleza. Estava adiantado numa cobrança de falta de Chiquinho e permitiu o empate, aos 11 minutos. Depois de algumas vaciladas, o Grêmio retomou o domínio da partida, sempre sob o comando de Carlos Miguel e chegou à vitória. Aos 32 minutos Caio, de pênalti, fez 2 a 1 e aos 39, Roberto fechou o placar, aproveitando uma jogada de Carlos Miguel. Ficha Técnica Grêmio: Eduardo Martini; Renato, Claudiomiro e Roger; George, Émerson, Tinga, Carlos Miguel e Douglas (Roberto); Luiz Mário (Basílio) e Caio. Técnico: Cléber Xavier Fortaleza: Jefferson; Carlinhos, Márcio e Ronaldo Angelin; Chiquinho, Marcos Paulo, Dude, Kel (Wendel) e Wesley (Richarlysson); Vinícius e Clodoaldo. Técnico: Ferdinando Teixeira Gols: Carlos Miguel, 16 min. 1º tempo; Chiquinho, 11 min, Caio (pênalti), 32 min e Roberto, 39 min do 2º tempo. Árbitro: Márcio Rezende de Freitas (Fifa/SC) Cartão amarelo: Wesley, Ronaldo Angelin (F) Renda: R$ 23.825,00 Público: 4.228 Local: Olímpico (Porto Alegre) Classificação