Reservas do Grêmio ficam no 0 a 0 em jogo-treino contra o Novo Hamburgo O Grêmio abre a temporada neste sábado à tarde, em amistoso contra o Danúbio, mas deverá utilizar só os titulares no jogo na Arena. Os reservas entraram em campo pela manhã, participando de um jogo-treino contra o Novo Hamburgo no CT Luiz Carvalho. A equipe B, entretanto, não brilhou e ficou apenas no 0 a 0.