Reservas do Grêmio vencem Goiás e garantem vaga nas quartas da Copa do Brasil

Mesmo com um time formado por reservas, o Grêmio não encontrou dificuldades para avançar às quartas de final da Copa do Brasil. Depois de vencer o jogo de ida por 2 a 0, o time tricolor controlou mais uma vez a partida e bateu o Goiás por 3 a 1 nesta quarta-feira, na Arena Grêmio, em Porto Alegre.

Alisson, com dois gols, e Thaciano marcaram para o time anfitrião. Cícero, com duas assistências, também fez um bom jogo e aproveitou a chance dada pelo técnico Renato Gaúcho. O Goiás descontou com um golaço de Maranhão, que acertou chute da linha lateral, de primeira, no ângulo do goleiro Paulo Victor.

O Grêmio agora aguarda pelo sorteio dos confrontos da próxima fase para saber quem enfrentará nas quartas. O técnico Renato Gaúcho optou por poupar seus principais jogadores porque no sábado, às 16 horas, a equipe terá o clássico contra o Internacional pela quinta rodada do Campeonato Brasileiro. E na sequência, na terça-feira, visita o Monagas, da Venezuela, em duelo que o time pode sacramentar a classificação para a próxima fase da Libertadores.

Devido a essa maratona, os reservas tiveram a oportunidade de mostrar trabalho. E deram conta do recado. A equipe anfitriã dominou o primeiro tempo e abriu o placar logo aos 13 minutos. Cícero lançou para Alisson na área. O jogador dominou e bateu na saída do goleiro: 1 a 0.

O time tricolor manteve a superioridade até o final da primeira etapa e teve ao menos mais três oportunidades de ampliar o marcador. Em um rápido contra, Maicosuel tocou para Thonny Anderson, que bateu para defesa de Marcos Rangel, que mandou para escanteio. Pouco depois, Maicosuel finalizou de fora da área e Rangel salvou de novo. Na sobra, Lima chutou e Edcarlos salvou em cima da linha.

Na etapa final, o Goiás foi para o tudo ou nada e conseguiu deixar tudo igual logo aos seis minutos com um golaço. Jefferson tocou para Maranhão fora da área, no lado esquerdo do campo. Ele ajeitou de calcanhar, a bola subiu e o atacante do Goiás emendou um chute de primeira no ângulo de Paulo Victor.

A partir daí, o jogo esfriou. O Grêmio parecia satisfeito com o empate e o Goiás não conseguia chegar nem perto do segundo gol. Aos 30 minutos, Alisson tocou na área para Thaciano, que errou o chute cruzado, mas mesmo assim a bola entrou.

Nos minutos finais, o Grêmio passou a tocar a bola, colocou o Goiás na roda e confirmou a classificação para as quartas de final com um gol nos acréscimos. Cícero tocou para Alisson, que tocou na saída do goleiro: 3 a 1. O pouco público que foi à Arena para assistir aos reservas aplaudiu o resultado.