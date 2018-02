Reservas do Grêmio vencem Guarani-VA por 1 a 0 O Grêmio venceu o Guarani de Venâncio Aires por 1 a 0, na noite deste sábado, em Porto Alegre, em jogo válido pela sétima rodada do returno do Campeonato Gaúcho. Com a vitória, o time de Mano Menezes manteve a liderança do Grupo 2, agora com 37 pontos ganhos. O Guarani ficou com 17, em quinto lugar. Já classificado à próxima fase da competição, o Grêmio colocou um time reserva em campo, poupando os titulares para o jogo contra o Tolima, terça-feira à noite, pela Libertadores da América. As exceções foram Edmílson e Tuta, para pegar ritmo após 30 dias fora, recuperando-se de lesões. Por isso, o desentrosamento da equipe, aliado a pouca qualidade técnica do Guarani, tornou o jogo burocrático no primeiro tempo. Nem Grêmio nem Guarani conseguiam criar chances reais de gol. Em seu único ataque bem elaborado, com a participação de seus dois laterais, aos 46 minutos, o Grêmio fez 1 a 0 com Jucemar, aproveitando cruzamento de Bruno Telles. O Guarani veio melhor no segundo tempo, dominou o jogo e teve três boas chances de gol para empatar, mas o bom posicionamento da defesa do Grêmio segurou o 1 a 0. No outro jogo disputado neste sábado pelo Grupo 2, São José-PA e Brasil empataram sem gols.