Reservas do Inter empatam fora de casa pelo Gauchão

Apesar do tropeço, a equipe B, comandada pelo técnico Enderson Moreira, encerra sua participação no estadual com boa campanha. O Inter é um dos líderes do Grupo 2, com sete pontos. O time principal, do uruguaio Jorge Fossati, deverá estrear na competição na quarta-feira, contra o Juventude.

Neste domingo, os reservas do Inter não encontraram a mesma facilidade das partidas anteriores. O jogo foi marcado pelo equilíbrio, com forte marcação e poucas chances de gol no primeiro tempo.

Aos 34 minutos, Daniel desperdiçou boa oportunidade, ao escapar pela direita e bater para fora. Em contra-ataques perigosos, os donos da casa mostraram maior eficiência no ataque. Diego Marangon fez grande jogada pelo meio e arrancou um escanteio. Após a cobrança, Juliano subiu mais que os zagueiros e mandou para as redes, aos 45.

Os reservas do Inter voltaram mais motivados no segundo tempo e conseguiram o empate logo aos 2 minutos. Daniel recebeu passe dentro da área, e de frente para o goleiro, finalizou para o fundo do gol. Na sequência, as duas equipes se revezaram com boas chances no ataque, mas o placar seguiu inalterado.

Ainda pelo Gauchão, o Caxias venceu o Porto Alegre por 5 a 4, fora de casa, e reagiu no Grupo 2. A liderança é do São Luiz, que empatou com o Ypiranga por 1 a 1, longe de sua torcida.

O São José também chegou aos sete pontos ao superar o Esportivo por 2 a 1, fora de casa. O Santa Cruz, por sua vez, bateu o Avenida por 1 a 0, também na casa do adversário, e soma agora seis pontos.