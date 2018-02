Reservas do Inter querem impressionar Abel por vaga no time A palavra de ordem dos 35 jogadores do time B do Internacional, que iniciaram nesta segunda-feira os treinos com bola, na segunda semana de preparação para o Campeonato Gaúcho, é impressionar o técnico Abel Braga para ganhar um lugar na lista dos 25 jogadores que disputarão a Libertadores. "Agora cada um de nós vai querer aproveitar esta oportunidade da melhor maneira possível", disse o atacante Gustavo, que defendeu o São Caetano em 2005. "É uma chance que está sendo dada para gente. Serão jogos onde nós poderemos mostrar nosso trabalho e talvez sermos aproveitados na Libertadores", afirmou o garoto Ramon, que joga de meia e lateral-esquerdo e foi revelado nas categorias de base do clube. Eduardo; Fabinho, Wellington Pereira, Rafael Santos e Chiquinho; Maycon, Josimar, Pinga e Ramon; Mossoró e Gustavo formaram o time titular no primeiro coletivo comandado pelo técnico do Inter B, Lisca, nesta segunda. O time realiza no domingo seu primeiro amistoso, contra o São José. A estréia no Gauchão será no dia 21 de janeiro, contra o Novo Hamburgo, em Cidreira, no litoral do Estado. Os jogadores que participaram da conquista do Mundial de Clubes só voltam a treinar três dias antes, e a princípio serão poupados para a Libertadores - a estréia será no dia 21 de fevereiro, contra o Nacional, em Montevidéu, no Uruguai.