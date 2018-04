Reservas do Inter vencem Porto Alegre no Gauchão

O único gol do confronto foi marcado por Leandro Damião, de cabeça, aos 26 minutos do primeiro tempo. O Inter atuou a maior parte do segundo tempo com um jogador a mais em campo, mas não conseguiu aumentar a vantagem no placar. Dê recebeu o cartão vermelho aos 5 minutos da etapa final.

Com o resultado, o Inter chegou a seis pontos e ocupa agora a vice-liderança do Grupo 2, porque leva desvantagem no saldo de gols em relação ao São Luiz (4 a 3). O Porto Alegre ainda não pontuou no campeonato e segue na lanterna do Grupo 1.

Os reservas do Inter devem ser mantidos no time principal até o jogo de quarta-feira, contra o Juventude. No domingo, a equipe enfrenta o Inter de Santa Maria.

Os resultados dos demais jogos da rodada: Juventude 1 x 3 Pelotas, Novo Hamburgo 2 x 2 Veranópolis, Ypiranga 2 x 0 Santa Cruz, Inter-SM 0 x 3 São Luiz e Esportivo 3 x 2 Universidade.

Na quinta-feira, o Grêmio entra em campo para enfrentar o Caxias, às 19h30, no Estádio Olímpico, em Porto Alegre. Avenida x São José-PA completa a rodada, em Santa Cruz, às 19 horas.