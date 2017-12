Reservas do Palmeiras goleiam o River Plate-URU em jogo-treino

O Palmeiras venceu mais uma no Uruguai. O time reserva derrotou o River Plate-URU por 4 a 0, em jogo-treino realizado no estádio Federico Saroldi, no dia seguinte a vitória por 2 a 0 sobre o Libertad, pela Copa Antel. O destaque do resultado positivo desta quinta-feira foi a presença do volante Jean em campo, pela primeira vez participando de uma partida pelo novo clube.

O River Plate-URU pode ser adversário do Palmeiras na Copa Libertadores. O time uruguaio está na pré-Libertadores e enfrentará o Universidad do Chile. Quem vencer entra no grupo palmeirense.

A equipe comandada por Marcelo Oliveira foi a campo com Vagner; João Pedro, Roger Carvalho, Thiago Martins e Egídio; Thiago Santos, Victor Luis, Moisés, Régis e Allione; Erik. A novidade foi a presença de Victor Luis caindo aberto pela esquerda, enquanto Régis ficou centralizado e Allione no lado direito.

Newsletter Esportes Receba no seu e-mail conteúdo de qualidade Assinar E-mail cadastrado! Logo você receberá os melhores conteúdos em seu e-mail.

Com uma diferença técnica muito grande entre as equipes, o Palmeiras abriu o placar no primeiro tempo com Erik, que recebeu cruzamento na área de Victor Luis. No intervalo entre os dois tempos, que foram disputados em 30 minutos cada, Jean, Taylor e Rafael Marques entraram nos lugares de Moisés, Victor Luis e Erik.

Logo no começo da etapa final, após boa troca de passes, Régis deixou Rafael Marques livre para ampliar a vantagem. Pouco depois, Taylor fez jogada pela linha de fundo e cruzou para trás, onde Régis bateu no canto direito e marcou 3 a 0.

Para fechar o placar, mais uma vez Régis apareceu bem e acertou passe na medida para Thiago Santos bater cruzado e marcar o quatro gol. O time uruguaio chegou a arriscar alguns chutes, mas não conseguiu oferecer muito trabalho para a defesa palmeirense.

Enquanto os reservas goleavam o River Plate, os titulares fizeram um recondicionamento físico, já que no sábado decidem a Copa Antel contra o Nacional-URU, às 22h15 (horário de Brasília).