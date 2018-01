Reservas do Real derrotam o Terrassa O Terrassa é a mais recente vítima do Real Madrid. A modesta equipe da Segunda Divisão caiu por 4 a 2, na noite desta terça-feira, na partida disputada no Estádio Santiago Bernabéu, pelas oitavas-de-final da Copa do Rei. Com este resultado, o Real se classificou, já que havia empatado o confronto de ida por 3 a 3. Como tem feito na copa local, o técnico Vicente del Bosque optou por escalação reserva do Real. O único titular foi o capitão Fernando Hierro, que não atuou no fim de semana pelo Campeonato Espanhol. O Real fechou o primeiro tempo com vantagem de 2 a 0 ? gols de Celades aos 22 minutos e do próprio Hierro (de pênalti) aos 36. Na etapa final, Monty diminuiu aos 23, mas Portillo aos 33 e McManaman aos 40 aumentaram a diferença. Cristian fez o segundo do Terrassa em cima da hora. As oitavas-de-final da Copa do Rei prosseguem nesta quarta-feira com Recreativo Huelva x Bétis (0 a 0 no jogo anterior), Alavés x Múrcia (0 x 0), La Coruña x Alicante (1 a 1), Sevilla x Numancia (3 a 1), Valladolid x Mallorca (2 a 2), Osasuna x Real Unión (4 a 0) e Altético de Madri x Xerex (1 a 0).