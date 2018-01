Reservas do Real ficam no empate Com o time reserva em campo, o Real Madrid empatou sem gols com o Valladolid, fora de casa, nesta quinta-feira, pela Copa do Rei da Espanha. Foi o terceiro jogo do time sob a direção de Vanderlei Luxemburgo - ganhou os dois primeiros. A partida de volta será dia 19. Nesta sexta-feira, o Real deve acertar a contratação do volante dinamarquês Gravesen, do Everton. O negócio está sendo feito na base de 3 milhões de euros (R$ 10,8 milhões) e o jogador deve assinar por três anos e meio. A diretoria do Real também acertou nesta quinta-feira a volta do atacante Portillo, que estava emprestado para a Fiorentina. Ele deveria ficar até junho no clube italiano, mas teve sua volta acertada para substituir Morientes - vendido quarta-feira para o Liverpool por 9 milhões de euros (R$ 32,4 milhões).