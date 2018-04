Reservas do Santos jogam no Amapá em busca da vaga

Com a cabeça no clássico de domingo contra o Palmeiras, pela semifinal do Paulista, o Santos estreia na Copa do Brasil contra o Santos, do Amapá, às 21h30, no estádio Zerão, no Macapá, com um time reserva até no comando, já que o técnico será o auxiliar e filho de Dorival Júnior, Lucas Silvestre.

Embora priorize o estadual, o time alvinegro atravessa o país com a intenção de vencer por pelo menos dois gols de diferença para eliminar o jogo da volta, marcado para o dia 28. Dorival, que ficará em Santos treinando o time principal, aproveita a partida para ver alguns garotos em ação.

Dos 21 atletas relacionados para o jogo, cinco são do time B do clube, formado basicamente por jogadores da categoria sub-23 e que nunca atuaram pela equipe profissional.

Além dos titulares, quem também não vai para o jogo é o meia Elano, com dores musculares. Por outro lado, Alisson e Paulinho, recuperados de problemas físicos, estão confirmados e devem ser titulares.

Em vez de aproveitar a oportunidade para aumentar a visibilidade da equipe, o técnico Romeu Figueira fechou os treinos desde a semana passada e não deu pista de quem joga. Ele avisou que só vai eleger seus 11 iniciais após ter a escalação do adversário paulista.

FICHA TÉCNICA

SANTOS-AP: Zé Maria; Maicon, Anderson, Diney e Batata; Pretão, Lessandro, Renatinho, Bruno e Raí; Fabinho

Técnico: Romeu Figueira

SANTOS: Vladimir; Alison, Luiz Felipe, Lucas Veríssimo e Caju; Leandrinho, Léo Cittadini, Rafael Longuine e Serginho; Paulinho e Joel

Técnico: Dorival Júnior

Local: Zerão, no Macapá

Árbitro: Joelson Nazareno Ferreira Cardoso (PA)