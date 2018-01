Reservas do Santos pegam a estrada Percorrer quase 350 quilômetros de ônibus - só na ida -, enfrentar uma temperatura acima dos 30.º C, ter chances de conquistar, no máximo, o vice-campeonato, e jogar, possivelmente, para um público bem pequeno. Poucos times estariam motivados para superar essas dificuldades, mas os jogadores reservas do Santos garantem que tentarão vencer o Marília, às 16 horas, no Estádio Bento de Abreu Sampaio Vidal, em Marília, e terminar bem o Estadual. "Alguns deles estão esperando há muito tempo por uma oportunidade, e a hora de mostrar o que sabem é agora", avisou o técnico Gallo. "Nenhum de nós pode pensar em desmotivação, temos de zelar pelo nome do clube e por nossas carreiras." O treinador - que poupará os jogadores titulares para o duelo importantíssimo contra o Danubio, quarta-feira, em Montevidéu, pela Taça Libertadores - se apóia na possível conquista do vice-campeonato para animar o time. "Terminar uma competição em segundo lugar, com o máximo de pontos possível, é sempre importante para qualquer profissional", defende Gallo, que precisa somar três pontos para alcançar o objetivo. Além de observar alguns atletas que tiveram poucas oportunidade ao longo da temporada, Gallo aproveitará o confronto para ficar de olho no atacante Frontini, do Marília, que já anotou dez gols no Estadual e pode ser anunciado nos próximos dias como reforço do Santos para o Campeonato Brasileiro. "Ele tem apenas 23 anos, é um bom jogador, mostrou qualidades", comentou Gallo, que, em seguida, despistou sobre o interesse no atleta. "Ele está na mira do Santos, mas todo bom jogador nos interessa." Os torcedores santistas também podem ficar de olho no volante Rogério, que vem se destacando nos coletivos e recebeu elogios de Gallo. A equipe que entrará em campo terá o goleiro Mauro - que perdeu de vez o posto na equipe titular para o colombiano Henao - e o atacante William, que ainda tenta convencer os torcedores de que pode fazer parte do elenco.