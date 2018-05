Reservas do Santos vencem jogo-treino com Jabaquara por 4 a 0

SANTOS - Enquanto os titulares fizeram apenas um trabalho físico num dos campos do CT Rei Pelé, os reservas do Santos disputaram um jogo-treino na tarde desta terça-feira no local. Diante do Jabaquara, time da cidade que está no Campeonato Paulista da Segunda Divisão (quarta divisão estadual), conseguiram golear por 4 a 0, mostrando serviço ao técnico Oswaldo de Oliveira.

A disputa de jogos-treino com os reservas tem sido uma prática comum no Santos, já que Oswaldo de Oliveira utiliza o artifício para manter todos os jogadores do elenco com bom ritmo de jogo, caso precise escalar algum deles.

Nesta terça-feira, o time começou o jogo-treino com Vladimir; Bruno Peres, Bruno Uvini, Nailson e Zé Carlos; Lucas Otávio, Leandrinho e Lucas Lima; Diego Cardoso, Geuvânio e Stéfano Yuri. Depois, Oswaldo de Oliveira fez várias mudanças na segunda etapa.

Os gols da vitória santista foram marcados pelo meio-campista Anderson Carvalho e pelos atacantes Stéfano Yuri, Geuvânio e Diego Cardoso - este último fez o seu de pênalti.