Reservas do Santos vencem o Ituano e garantem a ponta Poupando forças para a disputa da Libertadores, o Santos venceu o Ituano de virada, por 2 a 1, neste domingo, no Estádio Novelli Júnior, em Itu, pela 14.ª rodada do Campeonato Paulista. Com a vitória, o time voltou a liderança do Paulistão - perdida no sábado para o São Paulo. Agora, a equipe santista tem 35 pontos, um mais que o time do Morumbi. O Ituano segue com 19 pontos e deve perder a décima posição. Animado por jogar em casa, o Ituano foi melhor no primeiro tempo e demorou apenas 16 minutos para marcar. Márcio Goiano recebeu pela esquerda, invadiu a área e bateu firme, sem chance para Fábio Costa. Sem alguns de seus principais jogadores, o Santos teve dificuldades para conseguir empatar, mas mesmo assim conseguiu antes do final do primeiro tempo. Aos 40, Jonas rolou para Carlinho bater firme da entrada da área, no canto de Márcio. Melhor no segundo tempo, o Santos nem demorou para virar o placar. Aos 16 minutos, Marcos Aurélio recebeu na entrada da área e bateu encobrindo o goleiro Márcio. Um golaço. Com a vitória assegurada, como já virou tradição, o Santos recuou e passou O Santos volta a campo na próxima quinta-feira para enfrentar o Gimnasia y Esgrima, em La Plata (Argentina), pela Libertadores. No Paulistão, o time santista recebe o Rio Claro, na Vila Belmiro, no domingo. Na véspera, o Ituano visita o Juventus. ITUANO 1 x 2 SANTOS Ituano - Márcio; Rogério, João Paulo, Diego e Márcio Goiano; Jéferson, Toni Carvalho (Flavinho), Adoniran Flávio e Vander (Hugo Leonardo); Sorato (Elionar). Técnico: Edson Porto. Santos - Fábio Costa; Adaílton, Ávalos e Leonardo (Marcos Aurélio); Pedro, Maldonado (Cléber Santana), Rodrigo Souto (Zé Roberto), Rodrigo Tabata e Carlinhos; Pedrinho e Jonas. Técnico: Vanderlei Luxemburgo. Gols - Márcio Goiano, aos 16, e Carlinhos, aos 40 minutos do primeiro tempo; Marcos Aurélio, aos 16 minutos do segundo tempo. Árbitro - Philippe Lombard. Cartões amarelos - Zé Roberto, Rodrigo Souto, Maldonado, Rodrigo Tabata, Jonas, Márcio Goiano, Adoniran e Flávio Cartões vermelhos - Rogério Renda - R$ 69.908,00 Público - 4.799 pagantes Local - Estádio Novelli Júnior, em Itu (SP).