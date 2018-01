Reservas do São Paulo comemoram chance de aparecer O empate por 2 a 2 com o Marília não foi a melhor maneira do São Paulo fechar sua participação na primeira fase do Campeonato Paulista. Mas os reservas que atuaram nesta quarta-feira, em Mogi-Mirim, acharam um lado positivo: mostraram serviço ao técnico Muricy Ramalho. "Tem gente querendo se firmar no time titular, então tem de tentar aproveitar ao máximo para conseguir mostrar serviço em campo. O Breno, por exemplo, fez a segunda partida dele", disse o zagueiro Edcarlos, referindo-se ao seu parceiro de defesa nesta noite, que falhou no lance do segundo gol do MAC. "Sempre é bom jogar um pouco. É um momento importante para o clube. Foi importante descansar os jogadores do São Paulo nesse momento decisivo. Agora tenho certeza que vamos fazer uma bela semifinal", disse o goleiro Bosco, que substituiu Rogério Ceni pela primeira vez no ano. Porém, com a chegada das semifinais do Paulista e a proximidade dos últimos dois jogos da fase de grupos da Libertadores, a tendência é que os titulares voltem definitivamente à equipe. Muricy Ramalho terá time completo para o jogo contra o São Caetano, provavelmente no sábado, no Pacaembu.