Reservas do São Paulo perdem jogo-treino para os EUA

SÃO PAULO - Os reservas do São Paulo disputaram nesta segunda-feira um jogo-treino contra a seleção dos Estados Unidos e perdeu por 2 a 1, na atividade realizada no CT da Barra Funda, onde os norte-americanos, dirigidos por Jurgen Klinsmann, fazem trabalhos de preparação para a Copa do Mundo.

O São Paulo começou o jogo-treino com a seguinte escalação: Denis; Paulo Miranda, Roger Carvalho e Edson Silva; Douglas, Denilson, João Schmidt, Jadson e Clemente Rodríguez; Cañete e Osvaldo. Depois, durante a atividade, Muricy testou os jovens Boschilia e Evandro, promessas das categorias de base do clube.

Enquanto isso, os titulares na derrota por 2 a 0 para o Bragantino, no último domingo, fora de casa, pela primeira rodada do Campeonato Paulista, realizaram um trabalho regenerativo com o preparador físico Zé Mário Na sequência, os jogadores fizeram alguns exercícios na piscina.

O time do São Paulo volta a treinar nesta terça-feira, quando o técnico Muricy Ramalho intensificará os trabalhos para o jogo contra o Mogi Mirim, quarta-feira, às 22 horas, no Morumbi, pela segunda rodada do Campeonato Paulista.