Reservas do São Paulo querem surpreender A escalação começa com Rogério Ceni e termina com Christian. Entre os dois titulares, nove reservas. É assim que o São Paulo entra em campo neste sábado, às 18h10, contra o Palmeiras, no Pacaembu. Entre os reservas que jogarão há Denílson, a maior aposta do São Paulo desde a saída de Kaká, promessas que ainda podem se concretizar (Hernanes), jogadores formados no clube e que não conseguiram ser titulares ? Fábio Santos, Alê, Renan, Flávio ? e contratações que não agradaram totalmente, como Richarlyson, Alex e Leandro Bomfim. Mesmo assim, é o São Paulo. E Paulo Autuori aposta nisso para que o time surpreenda e possa vencer o Palmeiras. ?É um clássico do futebol, isso não pode ser esquecido. Muitas vezes o time grande que é menos cotado consegue surpreender?, avisou o treinador. Para alguns jogadores, o jogo pode valer muito. É o primeiro dos três do Campeonato Brasileiro em que os titulares serão poupados e uma boa atuação nessas partidas pode significar a presença na lista oficial para o Campeonato Mundial de Clubes da Fifa, em dezembro, no Japão. Esse é o caso de Alê, volante que apareceu bem no ano passado com Leão e apressou a ?aposentadoria? de César Sampaio. Depois, foi chamado para seleções de base, ficou fora do time principal, perdeu espaço e há tempos não joga. ?No Mundial, tem vaga para 23 e eu acho que estou ali na bica, em 24º ou 25º. É uma boa chance para mim?, admitiu o jogador. Alê será um dos três volantes, ao lado de Denílson e Renan. Leandro Bomfim e Richarlyson completam o meio-de-campo. E, com isso, Christian será o único atacante do São Paulo no clássico.