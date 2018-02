Reservas do São Paulo vencem primeiro amistoso na Índia A equipe C do São Paulo venceu o East Bengal Club, líder do Campeonato Indiano, por 3 a 0, na madrugada deste sábado, na cidade de Silguri. Este foi o primeiro amistoso do time brasileiro na excursão pelo país asiático. Mais de 15 mil pessoas assistiram os gols de Carlinhos, Paulo Matos e Jean. Na próxima quarta-feira, o São Paulo volta a campo para enfrentar o Mohammaden Sport. O que está na Índia é formado por jogadores que não estavam sendo aproveitados pelo técnico Muricy Ramalho. O time retorna ao Brasil dia 12 de fevereiro.