Reservas do Vasco empatam com Olaria Com um time formado por jogadores reservas, o Vasco atuou mal e empatou com o Olaria por 1 a 1, nesta quarta-feira, pelo segundo turno do Campeonato Carioca. A equipe vascaína cometeu vários erros de marcação e de finalização, permitindo o domínio adversário. O Vasco já está classificado para a decisão do Estadual e isso pode ter influenciado os jogadores, que atuaram desmotivados. Por ainda lutar por uma das quatro vagas à próxima fase, o Olaria pressionou a equipe vascaína e abusou do direito de perder gols. O gol do Olaria, logo aos cinco minutos do primeiro tempo, deu a impressão de que o Vasco ia protagonizar um vexame. O time da Rua Bariri inaugurou o marcador com o atacante Pontes, que aproveitou um cobrança de escanteio do meia Nilberto. A resposta vascaína veio aos 26 minutos com o meia Alex de Oliveira, que chutou forte de esquerda, após uma confusão na área do Olaria, e empatou o confronto. O gol não intimidou o Olaria, que continuou com o mesmo ritmo ofensivo de jogo. No segundo tempo, o Vasco cometeu os mesmos erros da primeira etapa. Aos 13 minutos, a situação da equipe ficou mais complicada após a expulsão do zagueiro Fabão. A melhor oportunidade de gol do Vasco foi no pênalti sofrido pelo lateral-esquerdo Edinho, aos 29 minutos. Um minuto depois, o lateral-direito André Ladaga cobrou e chutou para fora. Já o Olaria deixou de assegurar a vitória com o meia argentino Canio, que desperdiçou uma oportunidade de gol aos 43.