Reservas encerram maratona do Corinthians

Os reservas do Corinthians terão mais uma chance de mostrar serviço a Tite neste domingo, às 16h, diante do Bragantino no Interior. O treinador vai dar sequência ao rodízio de atletas no quarto e último jogo da maratona a que o time foi submetido em oito dias. Os titulares ganharão descanso para chegar 100% diante do Danubio, quarta-feira, pela Libertadores.

O Corinthians vai ter uma formação muito parecida com aquela que derrotou a Portuguesa por 2 a 0 na terça-feira. Por falta de opções, o volante Petros será novamente improvisado na lateral-esquerda. Já a zaga será a mesma que atuou diante do Penapolense, com Edu Dracena e Yago.

As atenções estarão voltadas para Malcom e Vagner Love. O garoto teve grande atuação diante da Lusa e marcou dois gol, sendo que o segundo foi um golaço, de primeira. Após participação discreta no Sul-Americano Sub-20 (por causa da seleção brasileira ele perdeu a pré-temporada nos Estados Unidos), o atacante vem crescendo de produção.

Já Love ainda persegue o seu primeiro gol pelo Alvinegro. Contratado no mês passado, o atacante melhorou a sua condição física, teve boas atuações nas últimas rodadas e chegou a criar várias chances de gol, mas falhou em todas. Neste domingo, ele vai exibir um novo visual, careca, sem as trancinhas no cabelo.

Invicto e líder isolado do Grupo 2 com 32 pontos, o Alvinegro não tem mais grandes pretensões no Estadual. O time está oito pontos à frente da segunda colocada Ponte Preta, restando três rodadas para o fim da primeira fase. Assim, só deixará a liderança e a vantagem de jogar no Itaquerão nas quartas de final se perder os três próximos jogos e a Macaca tiver 100% de aproveitamento.

Hoje, a disputa do Corinthians é com Santos, Palmeiras e São Paulo para ver quem vai ter a melhor campanha geral e o mando de campo caso avance para a semifinal e depois a final.

BRAGANTINO

Lanterna do Grupo 4 com apenas sete pontos, o time do Interior luta contra o rebaixamento para a Série A-2. “Não vamos jogar a toalha nunca. A nossa situação é complicada, mas no futebol eu sei muito bem que nada é impossível”, diz o técnico Vágner Benazzi.

Para o jogo deste domingo, o treinador se apega ao exemplo da Ponte Preta, que surpreendeu o Santos, então invicto, na última rodada. “O Santos vinha papando todo mundo e levou 3 a 1 da Ponte Preta. Nós também podemos sonhar, mas sabemos que teremos pela frente um osso duro de roer”, comparou.

O Bragantino deve ter duas novidades. O lateral Diego Macedo, que já passou pelo Corinthians, e o zagueiro Ferreira, cumpriram suspensão contra o São Bento e devem aparecer entre os titulares.

FICHA TÉCNICA

BRAGANTINO

Lauro; Diego Macedo, Ferreira, Renato Santos e Pará; Adilson Goiano, Muralha, Léo Gago e Caio; Igor Sartori e Diego Maurício. Técnico: Vágner Benazzi

CORINTHIANS

Walter; Edílson, Edu Dracena, Yago e Petros; Cristian, Bruno Henrique e Danilo; Malcom, Luciano e Vagner Love. Técnico: Tite

Juiz: Thiago Duarte Peixoto

Local: Estádio Nabi Abi Chedid, em Bragança Paulista

Horário: 16h

Na TV: Globo e Band