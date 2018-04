'Reservas estão loucos para jogar', garante Cuca Depois de 14 jogos na temporada, chegou a vez de os titulares do Atlético-MG serem preservados todos de uma só vez. Contra a Caldense, domingo, a equipe alvinegra vai entrar em campo somente com reservas, tudo para poupar os principais jogadores pensando no jogo de quarta-feira, contra o São Paulo, pela Copa Libertadores, e nos mata-matas vindouros.