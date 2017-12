Reservas fazem diferença e Botafogo vence jogo-treino por 7 a 0

O time comandado por Ricardo Gomes começou a atividade com Jefferson; Diego, Renan Fonseca, Emerson e Diogo; Bruno Silva, Rodrigo Lindoso, Luis Ricardo, Gegê e Gervásio; Luis Henrique.

Na primeira etapa, Bruno Silva fez o primeiro gol do Botafogo no jogo-treino e no ano, num chute de fora da área. Os titulares só fizeram mais um gol, com Gegê, já quase no final da etapa inicial.

Na volta do intervalo, o Botafogo já era formado só por reservas, escalado com: Helton Leite; Octávio, Joel Carli e Emerson Silva, Jean; Dierson, Lucas Zen, Fernandes e Damian Lizio; Marcinho e Ribamar. Carli e Fernandes marcaram e a segunda etapa terminou 3 a 0.

Depois, o jogo-treino teve mais um tempo, no qual Ricardo Gomes escalou o chamado "time C". Os jovens mostraram serviço e deixaram o placar mais elástico, com gols de Luis Henrique, Ribamar (ambos atacantes formados na base) e Igor Rabello.