Reservas goleiam titulares em treino do Fluminense

O destaque da atividade foi Fábio Neves, autor de dois gols. Maurício e Alan também balançaram as redes no treino preparatório para o confronto com o Grêmio, domingo, em Porto Alegre. Os reservas treinaram com: Ricardo Berna, Mariano, Fabinho, Cássio e Marquinho; Maurício, Urrutia (Radamés), Fábio Neves (Raphael Augusto) e Tartá; Roni e Alan.

O placar elástico aumentou as dúvidas do técnico Cuca, que fez seguidas mudanças na equipe durante a atividade. Os titulares contaram com pelo menos duas novidades. Fábio Santos entrou no lugar de Diguinho, suspenso pelo terceiro cartão amarelo, e Kieza voltou ao ataque.

O treinador também testou Urrutia na vaga de Diguinho e Mariano na lateral-direita. Dessa forma, Ruy foi deslocado para o meio-campo, substituindo Diogo. Diante da superioridade dos reservas, Cuca fez novas alterações no time no segundo tempo da atividade. Colocou Fábio Neves no lugar de Equi González e a devolveu Diogo ao time.

Com apenas 18 pontos conquistados em 24 jogos, o Fluminense está cada vez mais próximo do rebaixamento para a Série B. A equipe carioca está a sete pontos do Náutico, primeiro time fora da zona da degola.