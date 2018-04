Reservas salvam São Paulo em jogo-treino com Red Bull

SÃO PAULO - O São Paulo empatou por 2 a 2 com o Red Bull em jogo-treino no CT de Cotia, nesta manhã de quarta-feira, que marcou o último teste antes da estreia no Campeonato Paulista, sábado, contra o Mirassol, no Morumbi. O resultado foi garantido pela equipe reserva, que marcou com Rafael Toloi e Aloísio (de pênalti) no segundo tempo após os titulares serem derrotados na etapa inicial por 2 a 0, gols de Micão e Fernandes.

O técnico Ney Franco não deve ter gostado do que viu do seu time principal. Visivelmente desentrosado e com erros de posicionamento, o time tricolor praticamente não criou oportunidades de gol e em nada lembrou a equipe que terminou o ano como campeã da Copa Sul-Americana.

Sem Lucas para ocupar o setor ofensivo direito, o ataque em vários momentos contou com um vazio naquele lado. Jadson, escalado para fazer a função, afunilou as jogadas com Ganso e Luis Fabiano ficou isolado na frente. Rogério Ceni ainda falhou no lance do segundo gol do Red Bull ao sair jogando errado e deixar a sua meta vazia.

Ney Franco trocou o esquema 4-4-2 pelo 3-5-2 na segunda etapa, promoveu a entrada de Rafael Toloi e adiantou Lúcio, que não foi bem, para jogar na direita. Depois foi a vez de os reservas entrarem em ação e conseguirem o empate. Paulo Miranda, Rafael Toloi e Aloísio se destacaram na atividade e o atacante mostrou que pode ser sim uma boa alternativa a Luis Fabiano.

A equipe são-paulina iniciou o jogo-treino desta quarta com Rogério Ceni, Douglas, Lúcio, Rhodolfo e Carleto; Denilson, Wellington, Jadson e Ganso; Osvaldo e Luis Fabiano. Cortez, com dores na coxa direita, foi mais uma vez preservado.