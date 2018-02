Reservas têm chance no Palmeiras Sem o atacante Vágner Love (na Seleção Brasileira), o volante Correia, o goleiro Sérgio, o lateral Lúcio (suspensos) e, talvez, o zagueiro Gabriel (contundido), o técnico Estevam Soares terá uma chance de testar o efeito de seu trabalho com os reservas do Palmeira. "É uma hora de mostrarmos que temos elenco", diz o treinador, que começou nesta terça-feira a preparação para o jogo contra o Paraná, domingo, em Curitiba. O técnico ainda não definiu todos os substitutos dos desfalques confirmados. Para a lateral, as opções são Fábio Gomes, Daniel Martins ou Diego Souza. No ataque, Kahê disputa vaga com Thiago Gentil. "Vai depender do esquema de jogo", disse Estevam. Certa é a presença de Elson no lugar de Correia - o Palmeiras terá dois meias. Desde sua chegada, Estevam tem dado atenção especial aos reservas. "Nesta terça-feira fizemos um jogo-treino de 90 minutos contra o time B", disse o treinador. Mas com titulares, o técnico diz que é hora de poupá-los. "Nas primeiras semanas peguei pesado, mas agora é hora de tirar o pé do acelerador porque teremos 16 jogos em dois meses e precisamos evitar desgaste." Kahê diz estar tranqüilo e preparado para agarrar a chance se confirmado. O jogador, recém-contratado do Nacional já ganhou apelido de Diego Souza: Shrek. "Ah...Eu sou mais bonito", brincou o atacante.