Resfriado, Alecsandro é poupado em treino do Flamengo em Atibaia O Flamengo completou nesta quinta-feira seu quarto dia de intertemporada em Atibaia, no interior de São Paulo. O elenco trabalhou forte em dois turnos visando a estreia no Campeonato Brasileiro, domingo, diante do São Paulo. As atividades desta quinta tiveram o desfalque do atacante Alecsandro, que está resfriado e foi poupado.