Resfriado pode tirar Ronaldinho do Barça Agora é um resfriado que pode tirar Ronaldinho Gaúcho do Barcelona. Depois de se recuperar de uma lesão muscular na coxa esquerda, que o afastou dos campos por cinco semanas, o meia brasileiro pode não enfrentar o Espanyol neste sábado, no clássico catalão, pela 16ª rodada do Campeonato Espanhol. Nesta sexta-feira, o atleta não participou dos treinamentos de seu time. É a grande dúvida do técnico Frank Rijkaard. Ronaldinho está fora dos gramados desde 9 de novembro. "Infelizmente podemos perder Ronaldinho. Lamento, porque era o seu retorno", disse o técnico Frank Rijkaard, que também não poderá escalar Puyol, que está suspenso. A volta de Ronaldinho Gaúcho é o grande trunfo do técnico do Barça para espantar a crise que ronda o clube. Outros jogos deste sábado: Celta x Atlético de Madrid e Villarreal x Real Sociedad.