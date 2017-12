Resgatado no mar, ex-goleiro passa bem A lancha Phanton, de 24 pés, em que o ex-goleiro do Atlético Paranaense, Ricardo Pinto, 38 anos, saiu para pescar às 8h30 da manhã de quarta-feira, no litoral paranaense, e que estava desaparecida, foi encontrada somente por volta das 10h20 desta sexta-feira por um barqueiro que ajudava nas buscas. Com pane elétrica, ela estava à deriva entre as ilhas Itacolomi e Currais. Ricardo Pinto, o empresário Juarez Gams, dono da lancha, o professor de musculação, Ivan Pinto Ribeiro, e o piloto Jorge Colaço, estavam bem, apesar do cansaço. Segundo Ricardo Pinto, o problema na lancha foi detectado antes de eles chegarem ao pesqueiro, quando estavam a cerca de 50 quilômetros da costa e sem contato por rádio ou celular. "Tentamos resolver de uma forma ou outra e, quando vimos que não haveria solução, fomos tentar sobreviver", contou. Ele disse que durante o restante do dia não houve maiores dificuldades. "À noite complicava, porque não via o tamanho das ondas, chovia muito forte e o frio era muito." O medo também era grande. "Mas o marinheiro era experiente e nos deu muita tranqüilidade." Com menos problemas de maresia em relação aos dois outros passageiros, que precisavam passar o tempo deitados na cabine, ele ajudava o piloto nas tarefas diárias. "No dia seguinte (quinta-feira), veio a esperança de nos encontrarem", disse. No litoral, o Corpo de Bombeiros já tinha sido avisado e a Capitania dos Portos iniciava as buscas, apesar do tempo ruim. O ex-goleiro, que atualmente tem uma escola de futebol em Curitiba, disse ter avistado barcos e navios, mas não foram percebidos por eles. "Quando chegou a noite começou a assustar um pouco porque estava um tempo muito feio, o mar muito revolto", contou. Ele disse que nesta sexta as esperanças renovaram-se juntamente com o clarear do dia. Mas não aparecia mais ninguém. "O único barco que vimos foi o que nos resgatou, por volta das 10h20", afirmou. Nesse momento, já havia um barco da Marinha, um avião da Força Aérea Brasileira e um helicóptero particular ajudando nas buscas. Esta era a primeira pescaria que Ricardo Pinto faria no mar. E não pretende repeti-la. "Agora é só jogar futebol, que imaginava sabia fazer", brincou.