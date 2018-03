Resignado, Flu muda data da festa Com a confirmação da partida do Fluminense contra o Palmeiras, pela Copa dos Campeões, para domingo, o vice-presidente de Futebol tricolor, Marcelo Penha, negociou nesta terça-feira com representantes do Toluca (México) para transferir o jogo para quarta-feira, dia 24, três dias depois da data de comemoração do centenário. O técnico Robertinho agora treina a equipe do Fluminense sabendo que domingo enfrentará o Palmeiras. O treinador criticou, sem citar nomes, as pessoas que teriam desrespeitado o time carioca. "O Corinthians era o favorito e nós que nos classificamos", disse Robertinho, referindo-se à vitória sobre o time paulista, por 1 a 0, na última partida da primeira fase. O treinador também cobrou respeito à equipe tricolor. "Ninguém respeitou o nosso time e mostramos que não estamos para brincadeira", afirmou Robertinho. "O Palmeiras está no mesmo nível do Corinthians e queremos a classificação."