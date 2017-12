Resignado, Sport espera por um milagre O Sport voltou para casa, neste domingo, cabisbaixo. Trazendo na bagagem duas derrotas - para o Palmeiras (1 a 0) e Botafogo (3 a 1), que praticamente enterraram seu sonho de retornar à Primeira Divisão no futebol brasileiro. Lanterna do quadrangular final da Série B do Campeonato Brasileiro, o time pernambucano, com apenas um ponto, teria de vencer os três jogos que tem pela frente e torcer por maus resultados do Botafogo, para continuar sonhando em voltar a integrar o grupo de elite. Nesse contexto, o clube ainda enfrenta problemas de desfalques com a equipe. O capitão Silvio Criciúma e o lateral esquerdo Barão foram expulsos na última partida e estão fora do próximo jogo contra o Botafogo. Com problemas no setor ofensivo, o time não sabe se poderá dispor de Adriano Chuva, que estirou o músculo da coxa e está fora de atividade há quase dois meses. Mesmo que Chuva fosse liberado para os treinos desta semana, não estaria em sua plena forma. Não bastasse esse quadro preocupante, o técnico Hélio dos Anjos terá de conviver com o descontrole emocional dos jogadores, que ficou evidente na derrota para o Botafogo. Com a suspensão de Barão e Criciúma, Gaúcho e Marcão deverão ocupar as posições, sábado, na Ilha do Retiro. Tudo indica que Ademar será mantido na lateral e o zagueiro Carlinhos pode retornar, depois de cumprir suspensão pelo terceiro cartão amarelo.