Respeito ao lanterna é arma do São Caetano O São Caetano precisa respeitar o lanterna Figueirense como se fosse enfrentar o líder Internacional. Este foi o alerta do técnico Mário Sérgio na reapresentação dos jogadores, nesta quarta-feira, após a folga do dia anterior. O time catarinense só tem três pontos, sete a menos que o Azulão. Para buscar pontos em Florianópolis, domingo, pela oitava rodada do Campeonato Brasileiro, o técnico acha que uma das armas é o respeito ao adversário. "Nós sabemos que não existe time fraco no campeonato. Todos são iguais", concordou o volante Mineiro, que ganhou, de vez, a confiança do técnico. A expectativa, agora, é sobre a volta do ala-esquerdo Zé Carlos, afastado do time há dois jogos por contusão. Se ele atuar, o time pode voltar a jogar no 4-4-2. O volante Marco Aurélio, também liberado pelo departamento médico, voltou a treinar, mas deve ser apenas opção no banco de reservas. Quem tem seu retorno confirmado é o meia Luis Carlos Capixaba, que só deixou o time por ter sido expulso no jogo contra o Vasco da Gama, quando o Azulão perdeu por 1 a 0, em São Januário, no Rio.