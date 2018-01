Responsabilidade quadruplicou, diz Juninho Juninho Fonseca (foto) foi efetivado como técnico do Corinthians em 2004. O anúncio foi feito nesta quinta-feira pela manhã, pelo diretor-técnico Roberto Rivellino, no Parque Ecológico do Tietê, e surpeendeu o próprio treinador. "Foi uma surpresa interessante. A responsabilidade aumentou quatro vezes e o entusiasmo em oito", resumiu o técnico. A efetivação de Juninho se deu 24h depois de o próprio Rivellino ter afirmado que Émerson Leão, técnico do Santos, era o seu preferido para dirigir o Corinthians em 2004. O lapso na véspera provocou uma certa tensão entre os jogadores e a Comissão Técnica. E muito provavelmente também criaria um ambiente hostil para a equipe no clássico de domingo, contra o Santos, na Vila Belmiro. Consta que Juninho chegou a pedir demissão por causa das declarações de Rivellino, mas a Diretoria nem o treinador confirmam essa informação. De sua parte, Rivellino se justificou, dizendo que jamais disse que o Corinthians estava atrás de Émerson Leão. "O coloquei apenas como um técnico top, ao lado do Vanderley (Luxemburgo) e do Parreira. Mas nunca disse que estava atrás dele". Os outros diretores de Futebol também confirmaram que a idéia de efetivar Juninho partiu do próprio Rivellino. "Ele propôs o nome de Juninho para dirigir o Corinthians em 2004 e o presidente Dualib aceitou na hora". As razões de fato que levaram Rivellino a efetivar Juninho não ficaram bem claras. O diretor-técnico argumentou que o clube precisava ter um técnico agora para começar imediatamente a organizar o planejamento para 2004 - dispensas, contratações, pré-temporada, etc. Se esperasse pelo final do ano, o tempo ficaria muito reduzido. Em seguida, assumiu a responsabilidade pela escolha. "A responsabilidade é toda minha. Coloquei o nome dele e ninguém contestou. Poderia empurrar com a barriga até o final do ano, seria cômodo. Preferi agir o mais rápido possível". Apesar da nova situação, Juninho só deve assinar um outro contrato depois que o time completar a sua participação no Campeonato Brasileiro. Esse fato provocou desconfiança entre os observadores. O próprio Rivellino, de início, deixou escapar que os resultados do time até o final do ano poderiam determinar a troca de técnico. Em seguida, consertou. "Os sete jogos que faltam não importam muito. O que interessa é o planejamento para 2004. Agora poderemos trabalhar com mais calma. Iremos nos reunir e decidir, entre outras coisas, dispensas e contratações". Além da questão sobre o novo técnico, Rivellino também aproveitou a chance para se desculpar com os jogadores. Na véspera, ele havia dito a uma emissora de rádio que o time do Corinthians é fraco. Nesta quinta, se justificou perante os jogadores. "Foi um mal-entendido. Me perguntaram se o time era bom ou ruim e eu fui sincero. Disse que atravessava um momento ruim, mas que o potencial dos jogadores é bom". Aparentemente, o grupo aceitou numa boa. "Ele foi chique", resumiu Juninho. Animado com a perspectiva de crescimento na profissão, Juninho disse que não vai perder a chance. No entanto, ele sabe que seu trabalho ainda terá de se submeter a outras avaliações nos últimos sete jogos. "Vou me preocupar sempre com os resultados, mas paralelamente aos sete últimos jogos tenho de cuidar de uma parte prioritária: o planejamento para o ano que vem. E são muitas coisas a serem discutidas, contratações, pré-temporada, coisas que ainda não sei, mas vou me ajeitando". O seu grande desafio, no entanto, será do domingo: evitar uma catásfrote no clássico diante do Santos, na Vila. Anderson, Marquinhos e Jamelli, suspensos pelo terceiro cartão amarelo, não jogam. Juninho prometeu definir o time após o coletivo desta sexta-feira cedo, no Parque São Jorge.