Responsáveis pela Caxirola ainda discutem proibição imposta pelo COL

SÃO PAULO - O governo federal ainda tenta contornar a decisão da Fifa em proibir a presença da Caxirola nos estádios durante a Copa das Confederações. Desenhada pelo músico Carlinhos Brown, ela foi criada para ser o instrumento musical oficial do Mundial, mas virou alvo de polêmica quando torcedores do Bahia, durante o clássico contra o Vitória, pelo Campeonato Baiano, atiraram centenas de unidades do objeto no gramado da Arena Fonte Nova.

Nesta segunda-feira, o Comitê Organizador Local (COL) divulgou por meio de seu secretário de segurança a proibição da entrada dos instrumentos durante a competição. "Não é permitida a entrada de torcedores com qualquer instrumento musical, e a Caxirola entra neste quesito", explicou.

Em nota oficial, a empresa The Marketing Store, fabricante e distribuidora da Caxirola, afirmou que o destino do instrumento ainda está sendo discutido, e que nenhuma decisão definitiva foi tomada.

Confira a nota na ítegra:

“A The Marketing Store, empresa viabilizadora da Caxirola – projeto chancelado pelo Ministério do Esporte e produto oficial da FIFA -, informa que a empresa e o governo federal estão discutindo e analisando resolução que possibilita e permite a presença do instrumento nos estádios durante a Copa das Confederações. Portanto, ainda não há uma posição definitiva sobre o tema.

Vale reforçar, porém, que qualquer decisão que venha a ser tomada retira do produto sua estratégia de distribuição, uma vez que a Caxirola será comercializada nas lojas oficiais da FIFA e no varejo.”