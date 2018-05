Responsável por gramado do Maracanã provoca o Atlético-PR: 'Só sabe jogar no sintético'

Antes mesmo da bola rolar, o jogo entre Fluminense e Atlético-PR, pelo Campeonato Brasileiro já estava fervendo. Isso porque a Greenleaf Gramados, empresa responsável por cuidar do gramado do Maracanã, local da partida desta terça-feira, fez uma crítica ao clube paranaense. Através de suas redes sociais, a empresa provocou o Atlético, que manda seus jogos na Arena da Baixada, estádio que conta com grama sintética.

"No Maracanã, tudo pronto. O time que só sabe jogar no gramado sintético vem aqui enfrentar o Fluminense. Caso perca, será a 10ª derrota seguida do Atlético Paranaense como visitante. O time faz a pior campanha em um Brasileiro como visitante desde 1991. Mas há quem diga que o tipo de gramado não influencia", postou a empresa em sua conta no Facebook.

A provocação da empresa se deve ao fato de o Atlético-PR não vencer um jogo fora de casa há nove rodadas. A última vitória foi contra o Cruzeiro, no dia 11 de juilho. Em contrapartida a isso, quando a equipe de Paulo Autuori atua dentro de seus domínios, o aproveitamento beira a perfeição, com 14 vitórias, dois empates e apenas uma derrota, campanha superior à do Palmeiras, que está bem perto de ser campeão brasileiro, quando atua dentro do Allianz Parque.