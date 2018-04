Ressabiado, Santos quer definir acerto com Carlos Eduardo até quinta-feira

SANTOS - O Santos já sabe quanto Carlos Eduardo quer receber de salário mensal para assinar contrato de um ano meio e deve apresentar a contraproposta ao jogador entre esta quarta e quinta-feira. Os dirigentes mantiveram contato com o agente do jogador na segunda-feira à noite e querem acertar o mais rápido possível a contratação do ex-meia do Grêmio para evitar que se repita a "novela" Nenê, que teve desfecho negativo para o clube.

"Quando o jogador vem de fora, com salários elevados, as negociações são complexas e costumam demorar, mas esperamos resolver com Carlos Eduardo entre hoje e amanhã. O Santos já mostrou a vontade de contratar o jogador na conversa que Muricy teve direto com ele. Vamos apresentar a nossa proposta e esperamos que a escolha do atleta seja o Santos", disse o vice-presidente Odílio Rodrigues.

O técnico Muricy Ramalho confirmou ter conversado, a pedido da diretoria, com Carlos Eduardo, antes do retorno do jogador à Rússia para pedir a liberação do Rubin Kazan. "Mas, continuo não gostando de participar de negociações. Falei apenas das condições que o clube oferece e não prometi nada para não ficar devendo", esclareceu o treinador.

PATROCÍNIO

O departamento de marketing apresentou nesta terça-feira um dos seus novos patrocinadores, a Corr Plastik (indústria de tubos e conexões) que vai expor sua marca durante dois anos na barra da camisa do time. O clube também acertou outro contrato, com uma escola de idiomas, que vai anunciar na gola da camisa e que será apresentado nesta quarta.

Com relação ao principal patrocinador (costas e peito da camisa), uma das principais receitas do clube, a direção santista ainda não renovou com o BMG. Segundo o vice-presidente Odílio Rodrigues, o banco deve restringir o seu patrocínio aos clubes mineiros e por isso o Santos já negocia contra outros interessados. O contrato com o BMG terminou em dezembro de 2012.