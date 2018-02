Ressonância confirma lesão no tornozelo direito de Dida O exame de ressonância magnética realizado, na tarde desta quarta-feira, pelo goleiro Dida na clínica Le Betulle, em Milão, confirmou a existência de uma lesão no tornozelo direito do jogador, mas descartou a existência de fratura. No entanto, o Milan só irá anunciar o prazo exato para a recuperação do goleiro nos próximos dias. Com a confirmação da lesão, Dida foi cortado da lista da seleção brasileira que irá enfrentar a Rússia, em Moscou, no próximo dia 1.º. Rogério Ceni, do São Paulo, foi chamado para o seu lugar. Dida sofreu a contusão no tornozelo direito na partida em que Milan e Bayern de Munique empataram em 1 a 1, na última terça, pela fase oitavas-de-final da Liga dos Campeões Europeus.