Ressonância constata estiramento muscular de Ganso no São Paulo

SÃO PAULO - Num dia turbulento no São Paulo, com o afastamento de sete jogadores, a contratação de dois reforços do Mogi Mirim e a promoção de quatro garotos das categorias de base, a torcida são-paulina ganhou mais uma notícia ruim. Um exame realizado na tarde desta sexta-feira detectou que o meia Paulo Henrique Ganso sofreu uma contusão muscular na coxa esquerda.

Ganso deixou o jogo da última quarta-feira contra o Atlético-MG em Belo Horizonte, que provocou a eliminação do São Paulo nas oitavas de final da Libertadores, reclamando de dores na coxa esquerda. Assim, passou por uma ressonância magnética nesta sexta, que apontou um estiramento muscular. Os médicos do clube não determinaram um prazo de recuperação.

Como o elenco são-paulino fará na próxima semana uma intertemporada no CT das categorias de base, em Cotia (SP), Ganso irá junto com o restante do grupo para fazer o tratamento por lá. Já eliminado do Paulistão e da Libertadores, o São Paulo só volta a jogar agora no dia 26 de maio, quando enfrenta a Ponte Preta na rodada de abertura do Brasileirão.

Contratado em setembro - o São Paulo pagou R$ 24 milhões ao Santos -, Ganso demorou para se firmar no novo clube, mas tinha virado titular do técnico Ney Franco nos últimos jogos. Ele também é o jogador que mais atuou com a camisa são-paulina na temporada, ao ter disputado 25 das 31 partidas realizadas em 2013 - ficou fora só por opção do treinador.