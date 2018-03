Restam 4 vagas para as quartas do Paulista Quatro das oito vagas para as quartas-de-final já estão confirmadas e dez equipes vão brigar pelas quatro restantes na última rodada da primeira fase do Paulista, no domingo. Além disso, resta a briga para ficar nas duas primeiras colocações de cada grupo, o que garante o mando de jogo na próxima fase. Veja a situação de cada time: São Paulo ? já classificado em primeiro lugar no Grupo 1. Vai enfrentar Marília, São Caetano ou Santo André na próxima fase. Ponte Preta ? quase classificada, se garante em segundo lugar se vencer o Rio Branco em Campinas. Portuguesa Santista ? Se classifica se vencer o Corinthians. Com empate ou derrota, torce contra América e Barbarense. América ? Se classifica se vencer a Portuguesa, no Canindé. Com um empate, torce contra Rio Branco, Barbarense e Santista. Barbarense ? Precisa vencer o Atlético Sorocaba e torcer por um tropeço de América ou Santista. Rio Branco, Portuguesa e Atlético Sorocaba ? Podem se classificar, caso vençam seus jogos e contem com tropeços dos adversários. Mas ainda estão ameaçados de rebaixamento, caso percam e Corinthians e Juventus vençam. Corinthians ? Eliminado, escapa do rebaixamento se vencer a Santista no Pacaembu. Com empate ou derrota, torce contra Juventus, Sorocaba e Portuguesa. Juventus ? Para não cair, precisa vencer o São Paulo e torcer contra Corinthians, Lusa ou Sorocaba. Paulista ? Classificado, só fica em primeiro se Santos e Palmeiras não vencerem. Santos ? Garante o primeiro lugar se vencer o eliminado Ituano. Se empatar, pode ficar em terceiro caso o Palmeiras vença. Palmeiras ? Garante o segundo lugar batendo o eliminado Mogi Mirim. Se vencer e o Santos tropeçar, fica em primeiro. Se empatar, só fica em segundo em caso de derrota santista. Marília ? Garante a vaga se vencer o Oeste, em casa. São Caetano ? Precisa vencer o União São João, em Araras, e torcer por tropeço do Marília. Santo André ? Só se classifica se vencer o Guarani, e se Marília e São Caetano forem derrotados. Ituano, Guarani, Mogi Mirim e União São João ? Sem chances de classificação ou rebaixamento. Oeste ? rebaixado.