Restam apenas 3 vagas na Série B Faltando apenas uma rodada para o término da primeira fase da Série B do Brasileiro, a situação dos clubes paulistas é ruim. Apenas o Ituano, com 39 pontos na quarta posição, está classificado. E o Marília, sétimo colocado com 33, só depende de suas forças para confirmar sua vaga. Mas na outra ponta da tabela, o Mogi Mirim, vice-lanterna com 18, está matematicamente rebaixado. A última rodada será disputada no sábado, com todos os jogos começando no mesmo horário: às 16 horas. Restam três vagas para a segunda fase, que já classificou Bahia (43 pontos), Brasiliense (42), Náutico (42), Ituano (39) e Fortaleza (36 ). O Avaí tem todas as condições de garantir uma vaga, porque soma 35 pontos, em 6º lugar, e vai receber, em Florianópolis, o ameaçado Vila Nova-GO (26 pontos). Um empate serve para os dois times. O favorito a ficar com a sétima vaga é o Marília (33 pontos, 7º lugar), que receberá o lanterna Londrina. Mais acirrada será mesmo a disputa para ver quem será o 8º classificado. O Santa Cruz, com 32 pontos, só depende de uma vitória em casa sobre o Santo André, que tem 29. Ainda com chances e não dependendo só de suas forças está o Paulista (32), que receberá em Jundiaí o Sport, já sem chances de classificação. Depois, estão dois clubes com 31 pontos: Caxias e Portuguesa. O time gaúcho atuará em casa diante do América-MG, que está ameaçado pelo rebaixamento. E a Lusa também atuará em seu estádio, o Canindé, contra o já classifcado Fortaleza. Dois times aparecem com chances remotas. O Ceará, com 30 pontos, receberá o Ituano, e o Santo André, que tem 29, terá um jogo duro diante do Santa Cruz, em Recife. Briga para não cair - Três clubes já estão rebaixados: Londrina (17), Mogi Mirim (18) e Joinville (18). Mas ainda resta definir outras 3 equipes que irão para a Série C em 2005. E a disputa está entre: América-MG (23), Remo (25), São Raimundo (25), CRB (26), América-RN (26) e Vila Nova-GO (26). Confira todos os jogos da última rodada: Avaí x Vila Nova-GO, Caxias x América-MG, Santa Cruz x Santo André, CRB-AL x América-RN, São Raimundo x Mogi Mirim, Ceará x Ituano, Brasiliense x Remo, Paulista x Sport, Portuguesa x Fortaleza, Náutico x Joinville, Anapolina x Bahia e Marília x Londrina.