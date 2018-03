Restam ingressos para os palmeirenses "Agora teremos de fazer o impossível". A frase do goleiro Marcos, após a derrota por 1 a 0 para o São Paulo, no Palestra Itália, demonstra bem o pensamento do palmeirense para o segundo duelo. A torcida parece não crer numa virada e o conseqüente avanço às quartas-de-final da Copa Libertadores. Reflexo desta desconfiança está na venda de ingressos. Dos 7.100 colocados à disposição dos visitantes - o jogo será no Morumbi - apenas 3.084 foram vendidos. Já os são-paulinos continuam prometendo grande festa. As entradas de arquibancadas estão esgotadas. Restam apenas bilhetes para o setor laranja: numeradas e cadeiras térreas. Da carga de 68.500 para os tricolores, 52.197 foram negociados até esta segunda-feira. Restam 12.303. À disposição dos palmeirenses, há, ainda, 4.016 bilhetes. Esta terça-feira é o último dia de vendas.