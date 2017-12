Restam mais de 28 mil ingressos para o clássico Dos 68.661 ingressos colocados à vendo para o clássico desta quarta-feira entre São Paulo e Palmeiras, no Morumbi, pela Copa Libertadores, já foram vendidos cerca de 40 mil deles. Estão esgotados os setores de arquibancada azul, laranja e vermelha. Nesta quarta, as bilheterias do Morumbi ficarão abertas das 11h às 19h45.