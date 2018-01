Restam poucos ingressos na Vila Belmiro Quem estiver disposto a enfrentar longas filas ainda terá chance de comprar ingressos de arquibancada (R$ 20), numeradas laterais (R$ 40) e centrais (R$ 60) nesta quarta-feira, nas bilheterias da Vila Belmiro. Nesta terça-feira, os guichês foram abertos às 9 e fechados às 19 horas. Em alguns períodos, as filas, principalmente as de arquibancadas, chegaram a ?abraçar? o estádio. Também foi grande a procura de ingressos de estudantes. A previsão é de que ao meio-dia desta quarta-feira todas as entradas já estejam vendidas. Apesar da intensa movimentação durante todo a terça-feira, não houve tumulto em razão da presença de policiais militares. Mesmo assim, a menos de cem metros da Vila Belmiro, os cambistas agiam livremente, oferecendo ingressos de arquibancada com 50% de aumento (a R$ 30). O esquema de segurança, com 300 policiais, entre Cavalaria, Canil, Polícia Feminina e policiamento de trânsito, será implantado no final da tarde, quando serão interditadas todas as ruas em torno da Vila Belmiro, só podendo ultrapassar os cordões de isolamento quem estiver com ingressos ou quem mora na área. A maior preocupação da Polícia vai ser na revista aos torcedores para que ninguém leve para dentro do estádio objetos que possam ser atirados em campo, como aconteceu nos jogos contra o Nacional, do Uruguai, e Cruz Azul, do México, ou explosivos. Os portões da Vila Belmiro serão abertos às 19 horas para que todos os torcedores possam ser revistados. O sistema de monitoramento da movimentação dos torcedores, dentro e fora do estádio, com dez câmeras com capacidade de giro de 360 graus e de aproximação, por zoom, de quase 500 metros, aprovado e elogiado pela Polícia Militar no clássico de domingo, vai passar por outro teste nesta quarta-feira. Pela primeira vez, será possível se saber se o equipamento tem a mesma eficiência em jogos noturnos.