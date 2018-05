'Resultado foi ótimo', diz Roger Machado sobre Palmeiras na Copa do Brasil

O Palmeiras estreou na Copa do Brasil ampliando a sequência invicta e mostrando a força do seu ataque. Jogando no Estádio Independência, o time venceu o América por 2 a 1 e pode empatar o jogo de volta, dia 23. O treinador Roger Machado considerou “ótimo” o resultado.

"Foi ótimo, começa uma decisão hoje que não acaba hoje (quarta-feira). A produção foi muito grande e como produzimos muito, naturalmente você se expõe e dá chances ao adversário”,disse o treinador em entrevista coletiva após a vitória em Minas Gerais.

Roger afirmou que a pressão exercida pelo rival já era esperada pelo Palmeiras. “Tínhamos a certeza de que o América-MG jogaria ao seu estilo, atingindo o (último) terço do campo e alçando bolas na área. Foi o estilo que imaginávamos, mas teve muita alternativa de nossa parte, com invertidas, bolas de profundidade.

O treinador afirma que o placar poderia ter sido maior – o Palmeiras perdeu várias chances de gol no primeiro tempo. “Poderia ter sido um placar maior, mas atribuo o 2 a 1 a um adversário que nos deu muita resistência e valorizou nossa vitória”, afirmou o treinador.

Agora, a equipe de Roger Machado têm oito jogos de invencibilidade e chega em boa fase ao primeiro jogo diante do Corinthians, domingo, pelo Campeonato Brasileiro.

O Palmeiras mostrou sua força como visitante no ano. Das 15 ocasiões na casa do adversário, ganhou 12, empatou duas e foi superado em uma única partida, exatamente diante do Corinthians.