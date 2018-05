Resultados ajudam e Henrique vê Brasileirão 'aberto' para o Fluminense

Depois do empate em casa com o Atlético Paranaense por 1 a 1, na última terça-feira, restou ao Fluminense torcer no restante da 35.ª rodada do Campeonato Brasileiro, para que a equipe siga com boas chances de entrar no G-6 - a zona de classificação à Copa Libertadores. Os resultados que lhe favoreciam vieram e a esperança foi renovada para as três últimas partidas da temporada.

O discurso no Fluminense nesta quinta-feira é unânime de que a luta continua e o foco está no que ainda está por vir, e não no que já aconteceu. Um dos jogadores mais experientes do elenco, o zagueiro Henrique seguiu a mesma linha de pensamento dos companheiros. Afirmou que o campeonato está em aberto e tudo pode acontecer nesta reta final.

"Mesmo com a nossa sequência negativa, existe a possibilidade. Ainda tem chance, não tem? Então vamos atrás. O campeonato está em aberto. Temos de manter a cabeça erguida, apesar do último resultado. Vamos lutar para conquistar a vaga, com trabalho forte para corrigir os nossos erros. Já esquecemos o jogo de terça. Temos de pensar na Ponte, nos nossos pontos positivos", afirmou Henrique.

O atacante Wellington, suspenso, é desfalque certo para o duelo contra a Ponte Preta, neste domingo, em Campinas (SP). O técnico interino Marcão ainda não definiu o substituto, mas Henrique afirmou que confia na qualidade do grupo tricolor. "Todos treinam, sabem o estilo de jogo. Quem entra e quem sai sabe o que tem de fazer dentro de campo. O que falta para a gente é o detalhe. A semana passada, mesmo com o resultado, foi produtiva", disse.